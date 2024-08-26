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Gündem Diamond Tema isimli youtuber Türk halkına küfürler savurdu
Gündem

Diamond Tema isimli youtuber Türk halkına küfürler savurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-26 03:36:04 - 2024-08-26 03:36:04

Youtube ortamında yayın yapan ve İslam’a yönelik sözleriyle sosyal medyada çok tartışılan Diamand Tema, bu sefer saygısızlıkta zirve yaptı.

Müslümanların kutsal değerlerine dil uzatan Diamond Tema adlı Arnavut YouTube yayıncısı, bu kez de Türkiye ve Türk milletine hakaretler savurdu. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Türk halkına hakaretler ve küfürler savuran Tema, "Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk. Ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak." dedi. Tepkilere yanıt veren, "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKI B*MB*K BİR HALK"

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Youtuber Diamond Tema, son yayınladığı videoda Türkiye'ye ve Türk halkına küfürler savurdu. Türkiye'nin ve Türk halkının çok kötü olduğunu iddia eden Tema şunları söyledi:

"Vallahi kusura bakmayın. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de büyüdüm. Atatürk'e aşığım ama Türkiye b*mb*k bir ülke. Türk halkı b*mb*k bir halk.

Düşük zekalı, kıskanç, fesat, kendinden iyi olanı çekemeyen, kendinden iyi olan herkesi mahvetmek isteyen rezalet bir yapıya sahip. Türkiye'den bir b*k olmaz. Umutsuzluk da aşılamak istemiyorum ama halk bu zihniyetteyken, ahlak bu seviyedeyken y***ak gibi bir geleceğimiz olacak. İmkanı olan defolsun gitsin. Burada yaşayacaksanız da en azından çevrenizi daha düzgün hale getirmeye çalışın. Bomboş insanlarla muhatap olmayın."
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"AĞZIMA SAĞLIK ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞİM"

Gelen tepkilere Diamond Tema'nın cevabı da skandal oldu. Söylediklerini savunmaya devam eden Tema şu ifadeleri kullandı: "Ağzıma sağlık çok güzel söylemişim. Son iki aydır gördüğüm her şey bin kere haklılığımı ispatladı. Ülkenin profesörlerinin bile çoğu leş kendimizi kandırmayalım. Sırf Arnavut olduğum için batmış bu sözler. Söyleyen 7 kuşaktır Türk olan biri olsaydı alkışlardınız. Şunu gündem ederek bana sallamaya çalışmanız bile sözlerimi haklı çıkarıyor. Milliyetçilik kendi milletini övmekle başlar, sonra gerçeği görüp sövmekle biter."

Geçtiğimiz Haziran ayında Peygamber Efendimize hakaret içerikli çirkin ifadeler kullanan provokatör Diamond Tema hakkında soruşturma başlatılmış, Arnavutluk'a kaçmasının ardından ise yakalama kararı verilmişti.

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