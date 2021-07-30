Diagne'ye Yine Yol Gözüktü!

Galatasaray’da imza attığı günden beri kariyeri hep tartışılan Senegalli golcü Mbaye Diagne için yine bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarıldı. İki kulübün görüşmelerde ilerlemeler katettiği iddia edildi.

Mbaye Diagne geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkıp 11 gol atmıştı. Devre arasında WBA'ya kiralanan Senegalli forvet İngiltere'de çıktığı 16 karşılaşmada attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV’ye elenen Sarı-Kırmızılılar’da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.