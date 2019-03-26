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Diagne milli maçta sakatlandı

26 Mart 2019 Salı 22:03
Diagne milli maçta sakatlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

Senegal'in Mali ile oynadığı hazırlık maçında ilk onbirde sahaya çıkan Diagne, 59. dakikada gelişen bir pozisyonda ceza alanında yerde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına taşındı.

Senegal'de Diagne'nin yerine Moussa Konate oyuna girdi.

Galatasaray'ın Yunan futbolcusu Konstantinos Mitroglou da ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Liechtenstein ile oynadığı milli maçta sakatlanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:03
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