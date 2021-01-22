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Spor Diagne için görüşmeler başladı
Spor

Diagne için görüşmeler başladı

Sarı Kırmızılı ekip, Premier Lig ekibi West Bromwich Albion ile Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 00:48:00 -
Diagne için görüşmeler başladı

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Mbaye Diagne, Ada yolcusu. Uzun süredir West Bromwich'in radarında olan Senegalli golcü için İngiliz ekibi, Sarı Kırmızılılar'la resmi görüşmelere başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör Sam Allardyce'ın özellikle alınmasını istediği belirtilen Diagne için West Bromwich resmen devreye girdi. Galatasaray, Senegalli golcüyü 6 aylığına kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibinden 800 bin euro kiralama bedeli istedi.

West Bromwich'in bu rakamı kabul etmesi halinde transferin sonuçlanacağı ifade edildi. İngiliz medyası, kulübün bu transferi kiralama ve satın alma opsiyonuyla gerçekleştirmek istediğini vurguluyor.

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