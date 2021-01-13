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Spor Diagne direğe kafa attı!
Spor

Diagne direğe kafa attı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanında tek maç eleme usulü olan karşılaşmada tur mücadelesi verirken maçın 85. dakikasında ceza alanındaki bir pozisyonda istediği pası alamayan Mbaye Diagne sinirlenerek direğe kafa attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 00:27:00 -
Diagne direğe kafa attı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Emre Kılınç'a kızarak direğe kafa attı.

haber7'nin haberine göre; Senegalli forvet maçın 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı. Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı fakat Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.

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