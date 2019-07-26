Diagne bombası! Menajeri ayrılığı açıkladı
Galatasaray'da forma fiyen Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, yıldız oyuncunun gelecek hafta takımdan ayrılacağını açıkladı.26 Temmuz 2019 Cuma 19:47
Menajer Claudio Druetta, Galatasaray'dan ayrılması beklenen Diagne hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Akşam'da yer alan habere göre; İtalyan menajer Druetta, sezonu gol kralı olarak bitiren golcü futbolcu Diagne'nin transfer süreciyle ilgili son gelişmeleri aktardı.
Claudio Druetta, şu ifadeleri kullandı:
Diagne önümüzdeki hafta ayrılacak
"Diagne için ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor, biz bile hayret ediyoruz. Pazartesi gitti, Cuma gitti, yarın gidiyor diye bir sürü haber yapıldı fakat hiçbiri olmadı. Şunu açıkça söyleyebilirim ki Diagne önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacak. Önce Drole'ü verdim, şimdi de sıra Diagne'de..."
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