Di Placido transferinde detaylar belli oldu!

Beşiktaş, kadrodaki önemli sorunlarından biri olarak gördüğü sağ bek için Arjantin ekibi Lanus'ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için transfer teklifi yaptı.

Uzun süredir bu bölgede Gökhan Gönül ile rekabete girecek oyuncu bakan Beşiktaşaradığı ismi Arjantin'de buldu. Güney Amerika ekibi Lanus'ta forma giyen 25 yaşındaki Leonel Di Placido için teklif yapan siyah-beyazlılar, kulüple 1 milyon Euro bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibinin sezon boyunca takibinde olan Tangocu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Arjantinli, kariyerinde bugüne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da oynadı.