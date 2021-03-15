Di Maria'ya hırsızlık şoku! Apar topar çıktı
Fransız ekiplerinden PSG forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın ailesi gasp edildi. Ünlü oyuncu Nantes maçının 62. dakikasında oyundan alınarak ailesinin yanına gitti.
PSG takımının yıldız oyuncularından Angel Di Maria'nın evine Nantes maçı esnasında hırsızların girdiği bildirildi. Ailesinin alıkonulduğu iddia edilen olay sonrasında Di Maria'yı teknik direktör Pochettino sahadan aldı ve evine gitmesini sağladı
PSG takımının yıldız oyuncularından Angel Di Maria'nın evine Nantes maçı esnasında hırsızların girdiği bildirildi. Durumdan haber olan teknik direktör Pochettino, oyuncusunu 62.dakikada sahadan aldı ve Arjantinli isim hemen evine gitti
Paris Saint-Germain kulübü maçın ardından, Angel Di Maria’nın ailesinin “çok şiddetli” bir soyguna uğradığını ve bu yüzden Arjantinli futbolcunun çabucak ailesinin yanına gönderildiğini açıkladı.
PSG Teknik Direktörü Pochettino maçın ardından basın toplantısında, "Maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü oldu. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk."
PSG takımında daha önce Icardi, Navas, Dani Alves gibi oyuncuların evleri soyulmuştu