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Spor Di Maria'ya hırsızlık şoku! Apar topar çıktı
Spor

Di Maria'ya hırsızlık şoku! Apar topar çıktı

Fransız ekiplerinden PSG forması giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın ailesi gasp edildi. Ünlü oyuncu Nantes maçının 62. dakikasında oyundan alınarak ailesinin yanına gitti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:00:00 -
Di Maria'ya hırsızlık şoku! Apar topar çıktı

PSG takımının yıldız oyuncularından Angel Di Maria'nın evine Nantes maçı esnasında hırsızların girdiği bildirildi. Ailesinin alıkonulduğu iddia edilen olay sonrasında Di Maria'yı teknik direktör Pochettino sahadan aldı ve evine gitmesini sağladı

PSG takımının yıldız oyuncularından Angel Di Maria'nın evine Nantes maçı esnasında hırsızların girdiği bildirildi. Durumdan haber olan teknik direktör Pochettino, oyuncusunu 62.dakikada sahadan aldı ve Arjantinli isim hemen evine gitti

Paris Saint-Germain kulübü maçın ardından, Angel Di Maria’nın ailesinin “çok şiddetli” bir soyguna uğradığını ve bu yüzden Arjantinli futbolcunun çabucak ailesinin yanına gönderildiğini açıkladı.

PSG Teknik Direktörü Pochettino maçın ardından basın toplantısında, "Maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü oldu. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk."

PSG takımında daha önce Icardi, Navas, Dani Alves gibi oyuncuların evleri soyulmuştu

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