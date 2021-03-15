Di Maria'nın evi soyulunca oyundan çıktı

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı. Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stadyumdan ayrıldı.

RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı.

Haberde yıldız futbolcunun 'ciddi bir kişisel problem' nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor.

Fransa'da daha önce Icardi ve Dani Alves'in evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, "Bu bir bahane değil ama maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.