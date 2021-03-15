  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Di Maria'nın evi soyulunca oyundan çıktı
Spor

Di Maria'nın evi soyulunca oyundan çıktı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in Nantes'a 2-1 yenildiği maçta Angel Di Maria, 62. dakikada evi soyulduğu için oyundan çıkarak statı terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 02:26:00 -
Di Maria'nın evi soyulunca oyundan çıktı

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı. Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stadyumdan ayrıldı.

RMC Sport'un haberine göre, maç sırasında sportif direktör Leonardo ile Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı.

Haberde yıldız futbolcunun 'ciddi bir kişisel problem' nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor.

Fransa'da daha önce Icardi ve Dani Alves'in evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mauricio Pochettino, "Bu bir bahane değil ama maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güldür Güldür'e sert tepki!
Gündem

Güldür Güldür'e sert tepki! "Bu edepsizliktir, aşağılıklar özür dileyin"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, “Güldür Güldür” adlı sözde komedi programında sarık ve cübbe giyilerek din, din görev..
Son açıklamaları yine gündemi değiştirecek! Türkiye'ye gelmekten vazgeçebilirler
Dünya

Son açıklamaları yine gündemi değiştirecek! Türkiye'ye gelmekten vazgeçebilirler

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim, Afganistan hükümeti ile çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle çok sert bir açıklama yaptı...
Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti
Ekonomi

Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti

Dolar kurundaki normal seyir devam ederken yeni haftada önemli gelişmeler var. Gözler hafta içerisindeki Merkez Bankası'nın kararına çevrild..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay