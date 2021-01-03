DHMİ personel alımı başvuruları ne zaman?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, (DHMİ) personel alımı gerçekleştirecek. DHMİ personel alımı başvuru tarihi belirlendi. Yayınlanan ilana göre, DHMİ personel alımı başvuruları 8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak ve 26 Şubat 2021 tarihi mesai bitiminde tamamlanacak. Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna toplam 24 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, başvuruların nereye ve nasıl yapılacağı, hangi öğrenim düzeylerinden personel alınacağı ve diğer tüm detaylar birçok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı Duyurusu Kurum ve Alınacak Pozisyona İlişkin Bilgiler şu şekilde;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları düzenlenecektir.

Sınavı Açan Birim; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Görev Yeri; DHMİ (Taşra)

Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı; Asistan Hava Trafik Kontrolörü; 24 kontenjan

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı; Adayın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınması gerekir.

Geçerli KPSS Puanı: Adayın 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olması gerekir.

Son başvuru tarihinden sonra Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

DHMİ personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere Bilgisayar Destekli Seçme Sınavına veya yazılı sınava davet edileceklerdir. Adaylar; Bilgisayar Destekli Seçme Sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava alınacaklardır. Sınava girmek isteyen adayların 08.02.2021-26.02.2021 tarihleri arasında internet adresinden başvurmaları gerekir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul görülmeyecektir.