DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

DHKP/C terör örgütünün, Çağlayan Adliyesi’ne ikinci saldırısı ve polise sıktığı kurşunlarla ilgili olarak, biz bekliyoruz ki, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir özür dilesin..

Bekliyoruz ki, bize Müslümanlık taslayan ama ateistlerin yönetiminde olduğu HDP’den milletvekilliğini kendisine yakıştıran Ö. Faruk Gergerlioğlu, bir özür dilesin..

“Biz, cezaevinde olan insanların mektuplarına aracılık ederek, asla onların örgüt üyeliklerine destek vermedik. Kendilerinin masum olduğunu sanıyorduk. 6 Şubat tarihli Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı, onların masum olmadıklarını ispatladı. Son saldırı ile anladık ki, bu iki terörist lehine verdiğimiz soru önergeleri, yaptığımız açıklamalar, yaptığımız paylaşımlar, yanlışmış. Haksızmış. Bizi de kullanmışlar. Halkımızdan özür dileriz. Halkımız bizi affetsin. Ölen vatandaşımızın ailesi bizi affetsin.. Yaralı polislerimiz bizi affetsin. Mahcubuz. Bundan sonra, cezaevinden gelecek her mektubun sözcüsü olmayacağımıza, araştıracağımıza, sonra kamuoyu ile paylaşacağımıza söz veriyoruz..” desinler..

Ne gezer?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DHKP/C’li teröristler cezaevinde iken, “Gardiyan şöyle yapmış” deyip, soru önergesi veren..

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