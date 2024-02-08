  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!
Siyaset

DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 10:12:00 -
DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "DHKP/C’lileri savunan Tanrıkulu, Gergerlioğlu özür dilemiyorlar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

DHKP/C terör örgütünün, Çağlayan Adliyesi’ne ikinci saldırısı ve polise sıktığı kurşunlarla ilgili olarak, biz bekliyoruz ki, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu bir özür dilesin..

Bekliyoruz ki, bize Müslümanlık taslayan ama ateistlerin yönetiminde olduğu HDP’den milletvekilliğini kendisine yakıştıran Ö. Faruk Gergerlioğlu, bir özür dilesin..

“Biz, cezaevinde olan insanların mektuplarına aracılık ederek, asla onların örgüt üyeliklerine destek vermedik. Kendilerinin masum olduğunu sanıyorduk. 6 Şubat tarihli Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı, onların masum olmadıklarını ispatladı. Son saldırı ile anladık ki, bu iki terörist lehine verdiğimiz soru önergeleri, yaptığımız açıklamalar, yaptığımız paylaşımlar, yanlışmış. Haksızmış. Bizi de kullanmışlar. Halkımızdan özür dileriz. Halkımız bizi affetsin. Ölen vatandaşımızın ailesi bizi affetsin.. Yaralı polislerimiz bizi affetsin. Mahcubuz. Bundan sonra, cezaevinden gelecek her mektubun sözcüsü olmayacağımıza, araştıracağımıza, sonra kamuoyu ile paylaşacağımıza söz veriyoruz..” desinler..

Ne gezer?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DHKP/C’li teröristler cezaevinde iken, “Gardiyan şöyle yapmış” deyip, soru önergesi veren..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: "Ortak kaos planı" davasında karar açıklandı
FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: “Ortak kaos planı” davasında karar açıklandı

Gündem

FETÖ ile DHKP-C’nin ‘Ortak kaos planı’: “Ortak kaos planı” davasında karar açıklandı

MİT DHKP/C’li teröristi paketledi
MİT DHKP/C’li teröristi paketledi

Yerel

MİT DHKP/C’li teröristi paketledi

Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Gündem

Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

DHKP/C’li alçakların Çağlayan Adliyesi’ne saldırısı sonrası flaş gelişme! Az önce duyuruldu
DHKP/C’li alçakların Çağlayan Adliyesi’ne saldırısı sonrası flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Gündem

DHKP/C’li alçakların Çağlayan Adliyesi’ne saldırısı sonrası flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş
Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş

Gündem

Devletten ilan parası alan Cumhuriyet Gazetesi hep aynı! DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un sözcülüğüne soyunmuş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23