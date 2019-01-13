DHKP-C’nin bombacısı böyle görüntülendi

İstanbul’da 9 Ocak Perşembe günü gece saat 00.10'da bıraktığı EYP’yi ( el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile patlatan şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.



Terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlenen bombacıya polis kamera görüntülerini takip ederek ulaştı.

Ölü ve yaralanmanın olmadığı saldırıdan 2 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınan B.D.E isimli şahıs sorguya alındı.

Örgütün gençlik yapılanmasında yer alan saldırganın bağlantılarına yönelik polisin soruşturması devam ediyor.

Kamera görüntülerinde şahsın bomba bir iş yerinin önüne saat 00.00 sıralarında bıraktığı ve, 10 dakika sonra uzaktan kumanda ile patlatıldığı görülüyor.

(Milliyet)