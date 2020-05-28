DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' takipçilerini böyle kekledi
DHKP-C'li çakma Che Guevara Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' adlı şer birlikteliği, tatbikat görüntüleriyle halkı devlete karşı kışkırtmaya çalıştı.
DHKP-C'li çakma Che Guevara Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' adlı şer birlikteliği, tatbikat görüntüleriyle Emniyeti itibarsızlaştırmaya çalıştı ve halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışarak provokasyon yaptı.
2010 yılında Çevik Kuvvet'in Bayrampaşa'daki eğitim alanında yaptığı tatbikatı 'işkence' olarak paylaşıp takipçilerini kekleyen 'İsimsizler Hareketi' "Susunca işkence sana da gelir! SUSMA!.. #BuHalkSizeNeEtti" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Terör örgütü DHKP-C'nin propagandası yapan ve tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun ardından provokasyona devam eden 'İsimsizler Hareketi' hakkında da yetkili birimlerin harekete geçmesi bekleniyor.
İşte şer birlikteliğinin o skandal tweeti:
Haberin gerçeği ise şöyle: