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Yerel DHKP-C propagandası yapanlara gözaltı
Yerel

DHKP-C propagandası yapanlara gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:02:00 -
DHKP-C propagandası yapanlara gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi. 2 şahsa yönelik, jandarma tarafından 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, 158 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısların gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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