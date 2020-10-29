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Yerel DHKP-C operasyonu! Barış Atay'ın danışmanı da gözaltında
Yerel

DHKP-C operasyonu! Barış Atay'ın danışmanı da gözaltında

Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:18:00 - 2020-10-29 15:24:37
DHKP-C operasyonu! Barış Atay'ın danışmanı da gözaltında

Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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