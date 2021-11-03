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Eğitim DGS üniversite kayıtları ne zaman sona erecek 2021? 2021 DGS ek üniversite kayıtları son gün
Eğitim

DGS üniversite kayıtları ne zaman sona erecek 2021? 2021 DGS ek üniversite kayıtları son gün

2021 DGS üniversite kayıt tarihleri. 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçları 27 Ekim’de ÖSYM tarafından açıklandı. DGS ek yerleştirme sonuçları sonrası 4 yıllık programlara yerleşen adaylar için DGS ek yerleştirme üniversite kayıt heyecanı başladı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları üniversite kayıt tarihlerini 2 Kasım itibariyle başladığını duyurdu. Peki DGS ek kayıtlar ne zamana kadar yapılacak? 2021 DGS ek üniversite kayıt tarihleri ne zaman? DGS 2021 ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? İşte DGS ek üniversite kayıtları son tarih.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:02:00 - 2021-11-03 16:03:51
DGS üniversite kayıtları ne zaman sona erecek 2021? 2021 DGS ek üniversite kayıtları son gün

2021 DGS ek tercih kayıtları ne zaman? ÖSYM tarafından DGS ek yerleştirme sonucuna göre, Bir yükseköğretim programını kazanan adayların DGS ek kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım'da yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından ise 2 Kasım'dan itibaren 3 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıtlar gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.

DGS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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