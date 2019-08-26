DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi- Güncellenen listelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi. Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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