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DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu

Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde değişikliğe gidildi- Güncellenen listelere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.

Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:34
  1. DGS
  2. Dikey Geçiş Sınavı
  3. ön lisans bölümleri
  4. ÖSYM
  5. tercih

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