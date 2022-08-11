DGS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte 2022 DGS taban puanları, kontenjanlar

DGS tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesinden yayımladı. Adaylar tercih işlemlerini DGS kontenjanları ve taban puanları doğrultusunda T.C Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler. 2022 DGS tercih kılavuzunda boş kontenjanlar ve geçiş yapılabilecek bölümler yer alıyor. İşte DGS kontenjanları ve Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak

Yükseköğretim Lisans Programlarının 2022 DGS taban puanları...

DGS kontenjanlarının ve taban puanların yer aldığı Tercih kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. 2 yıllık ön lisans mezunlarının, öğrenimini 4 yıla tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavının tercihleri başladı. Adaylar, aldıkları puana göre uygun kontenjanlardan DGS tercih kılavuzunda yer alan taban puanlar doğrultusunda bir bölüme yerleştirilecekler. İşte 2022 DGS taban puanları ve kontenjanlar.

2022 DGS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmek için katıldığı DGS 2022 Yerleştirme işlemleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (Tablolar)

2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapabilecekler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2022) tercih işlemlerinin bu yıl Eylül ayında alınması bekleniyor.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.