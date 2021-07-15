DGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS sonuçları

Meslek Yüksekokulu mezunları ile Açıköğretim 2 yıllık mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınava girdi. DGS 2021 sınavı 11 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. DGS testinde yer alan 120 soruyu cevaplamaları için adaylara 150 dakika süre tanındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen DGS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 DGS soru ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.