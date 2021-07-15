  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu'nun çıkmak için tank bulamadığı gece

Cihat Yaycı Akit’e konuştu: Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını FETÖ sağladı!

İşte unutulmaz destanı yazdıran o konuşma: Meydanı onlara bırakamayız

Fuat Oktay ilk kez açıkladı! En kritik karar buydu

ABD’li yönetmenden çok konuşulacak itiraf! ‘F-16’ların parlamentoyu bombalaması…’

'Aşı kısırlık yapıyor' iddiaları sonrası harekete geçtiler! Timler sokağa indi

Erdoğan'dan tokat gibi 15 Temmuz mesajı: Bu ülkenin sahibi erzak depolayanlar değil, devlete sahip çıkanlardır

Bu video ilk defa ortaya çıktı! İşte TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri

15 Temmuz'un yıldönümünde tekrar akıllara geldi! Kılıçdaroğlu'nun darbe rahatlığı

Türkiye’yi yakından ilgilendiren gelişme! Taliban'dan sürpriz teklif
Mesire alanında ağaca asılı halde ceset bulundu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan görüşmesi
Gazzeli kadınlardan İsrail saldırılarında zarar gören hemcinslerine destek gösterisi
Böyle tepki gösterdi! Ekmeği bakın kaç liradan satışa sundu
Eğitim DGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS sonuçları
Eğitim

DGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS sonuçları

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık önlisans mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için Dikyapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM 2021 DGS sınavını 11 Temmuz’da yaptı. DGS sınavına giren adaylar 2021 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2021 DGS sonuç sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 17:27:00 -
DGS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 DGS sonuçları

Meslek Yüksekokulu mezunları ile Açıköğretim 2 yıllık mezunları ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınava girdi. DGS 2021 sınavı 11 Temmuz Pazar günü  saat 10.15'te başladı. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulandı. DGS testinde yer alan 120 soruyu cevaplamaları için adaylara 150 dakika süre tanındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından düzenlenen  DGS soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 DGS soru ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS puan hesaplama 2021 DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir? 2021 DGS önlisans puanı hesaplama
DGS puan hesaplama 2021 DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir? 2021 DGS önlisans puanı hesaplama

Eğitim

DGS puan hesaplama 2021 DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir? 2021 DGS önlisans puanı hesaplama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay