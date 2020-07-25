DGS bu sene 9 Ağustos’ta yapılacak. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladı. İşte, DGS sınav giriş yerleri.

DGS sınav giriş yerleri 2020 | DGS sınav giriş belgesi sorgula

DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava 10 gün kala sınav giriş yerlerinin açıklanması gerekiyor. Sınav yerleri ÖSYM’nina aday işlemleri sisteminden ilan edilecek. Söz konusu sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

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DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.