DGS sınav giriş yerleri 2020 | DGS sınav giriş belgesi sorgula
DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu 2020 | Dikey Geçiş Sınavı’na kısa bir süre kala pek çok öğrenci sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. DGS’ye girecek olanlar “DGS ne zaman 2020”, “DGS’ye kaç gün kaldı?” , “DGS’ye hangi okulda gireceğim 2020”, “DGS sınav giriş yerleri” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
DGS bu sene 9 Ağustos’ta yapılacak. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladı. İşte, DGS sınav giriş yerleri.
DGS sınav giriş yerleri 2020 | DGS sınav giriş belgesi sorgula
DGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava 10 gün kala sınav giriş yerlerinin açıklanması gerekiyor. Sınav yerleri ÖSYM’nina aday işlemleri sisteminden ilan edilecek. Söz konusu sisteme TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sınava nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.
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DGS nedir?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.