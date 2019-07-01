DGS puanları 2019 mühendislik ilahiyat mimarlık hukuk hemşirelik DGS üniversite puanları
15-16 Haziran 2019'da YKS sınavına giren milyonlarca üniversite adayı 18 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarını merak ederken, bir yandan da 2019 DGS puanları araştırılıyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puanları mühendislik, DGS inşaat mühendislik puanları, DGS bilgisayar mühendislik puanları, DGS makine mühendislik puanları, DGS elektrik mühendislik puanları, DGS gıda mühendislik puanları, DGS harita mühendislik puanları, DGS endüstri mühendislik puanları, 2019 DGS mühendislik puanları, DGS dikey geçiş bölümleri hukuk fakültesi puanları, DGS hukuk taban puanları 2019.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:06
15-16 Haziran 2019'da YKS sınavına giren milyonlarca üniversite adayı 18 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarını merak ederken, bir yandan da 2019 DGS puanları araştırılıyor. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puanları mühendislik, DGS inşaat mühendislik puanları, DGS bilgisayar mühendislik puanları, DGS makine mühendislik puanları, DGS elektrik mühendislik puanları, DGS gıda mühendislik puanları, DGS harita mühendislik puanları, DGS endüstri mühendislik puanları, 2019 DGS mühendislik puanları...
2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 olarak belirlenmişti. 2019 DGS sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. DGB 2019 sınav sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
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