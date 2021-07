DGS puan hesaplama 2021 DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir? 2021 DGS önlisans puanı hesaplama

ÖSYM tarafından, 2 yıllık (önlisans) üniversite eğitimlerini 4 yıla (lisans) tamamlamak isteyen adayların girdiği 2021 Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü tamamlandı. DGS sınavının bitmesinden sonra DGS puan hesaplama adaylar tarafından yapılmak istenmekte. DGS soru ve cevapları yayınlanmasıyla birlikte de tahkimi olarak DGS 2021 sınavında ne kadar puan alınacağı az ya da çok tahmin edilmekte. Asıl öneli olan ÖSYM tarafından açıklanan DGS kılavuzunda DGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığı. Peki DGS puan hesaplama 2021 DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir? İşte 2021 DGS önlisans puanı hesaplama…

DGS sınavından en az kaç puan almak gerekir?

ÖSYM DGS'den kaç puan almak gerekir? Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

DGS ham puan hesaplama

DGS yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart 2021-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir (“AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ” başlıklı madde).

2021 DGS önlisans puanı hesaplama

Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır. 2021-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

