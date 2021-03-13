DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? DGS sınav tarihi | DGS sınavı ne zaman?

DGS sınavı ile ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş imkan olmakta. DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır. Peki DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS 2021 sınavı ise, 11 Temmuz'da yapılacak. DGS 2021 sınav sonuçları ise, 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

DGS sınav tarihi Sınav Tarihi : 11.07.2021

DGS başvuru tarihleri: 21.05.2021 2021- 31.05.2021

DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru tarihi: 08.06.2021

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç açıklama tarihi: 12.08.2021

DGS ile geçiş yapılabilecek bölüler hangileri?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölüler hangileri?

DGS bölümleri hangileri?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aksesuar Tasarımı

Aktüerya Bilimleri

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım Teknolojileri

Basın ve Yayın

Beslenme ve Diyetetik

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyokimya

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Çalgı Yapımı ve Onarımı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Cam

İnşaat Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çeviribilimi

Çevre Mühendisliği

Çini Tasarımı ve Onarımı

Çizgi Film ve Animasyon

Çocuk Gelişimi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Deri Mühendisliği

Ebelik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Ergoterapi

Fars Dili ve Edebiyatı

Filim Tasarımı ve Yazarlığı

Filim Tasarımı ve Yönetmenliği

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Finans ve Bankacılık

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi ve Yat Tasarımı

Genetik ve Biyomühendislik

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Grafik

Grafik Sanatlar

Grafik Tasarımı

Gümrük İşletme

Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık Yönetimi

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hemşirelik

Hidrojeoloji Mühendisliği

Hukuk

İç Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisat

İlahiyat

İlahiyat Lisans Tamamlama

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarımı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İngiliz Dilbilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İslami İlimler

İslami İlimler Fakültesi

İşletme

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İstatistik

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kamu Yönetimi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Lojistik Yönetimi

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Maliye

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Medya ve İletişim

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moda Giyim Tasarımı

Moda Tasarımı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Okul Öncesi Öğretmenliği

Optik ve Akustik Mühendisliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ortez ve Protez

Otomotiv Mühendisliği

Oyunculuk

Özel Eğitim Öğretmenliği

Pazarlama

Perfüzyon

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Malzeme Mühendisliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo,Televizyon ve Sinema

Raylı Sistemler Mühendisliği

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Rus Dili ve Edebiyatı

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Sağlık Yönetimi

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Sanat Tarihi

Şehir ve Bölge Planlama

Seramik

Seramik ve Cam

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tezhip Sanatı

Tiyatro

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Uçak Bakım ve Onarım

Uçak Elektrik ve Elektroniği

Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Uçak Mühendisliği

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Ulaştırma Mühendisliği

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Veteriner Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Zootekni