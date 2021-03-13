DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler hangileri? DGS sınav tarihi | DGS sınavı ne zaman?
DGS ile geçilen bölümler DGS sınavına girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM 2021 DGS sınav takvimini paylaşmasıyla birlikte DGS ile alan üniversiteler hangileri olduğu merak ediliyor. DGS ile geçilecek bölümler ÖSYM tarafından açıklanan kılavuzda yer almakta. Peki, DGS sınavı ne zaman 2021? DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS ile geçiş yapılabilecek bölüler hangileri? İşte ÖSYM DGS detayları.
DGS sınavı ile ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş imkan olmakta. DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır. Peki DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
DGS ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular 21 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS 2021 sınavı ise, 11 Temmuz'da yapılacak. DGS 2021 sınav sonuçları ise, 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.
DGS sınav tarihi Sınav Tarihi : 11.07.2021
DGS başvuru tarihleri: 21.05.2021 2021- 31.05.2021
DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru tarihi: 08.06.2021
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç açıklama tarihi: 12.08.2021
DGS ile geçiş yapılabilecek bölüler hangileri?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölüler hangileri?
DGS bölümleri hangileri?
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aksesuar Tasarımı
Aktüerya Bilimleri
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bankacılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım Teknolojileri
Basın ve Yayın
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyokimya
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Çalgı Yapımı ve Onarımı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Cam
İnşaat Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çeviribilimi
Çevre Mühendisliği
Çini Tasarımı ve Onarımı
Çizgi Film ve Animasyon
Çocuk Gelişimi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deri Mühendisliği
Ebelik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Ergoterapi
Fars Dili ve Edebiyatı
Filim Tasarımı ve Yazarlığı
Filim Tasarımı ve Yönetmenliği
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Finans ve Bankacılık
Fizik
Fizik Mühendisliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Grafik
Grafik Sanatlar
Grafik Tasarımı
Gümrük İşletme
Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık Yönetimi
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Hemşirelik
Hidrojeoloji Mühendisliği
Hukuk
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisat
İlahiyat
İlahiyat Lisans Tamamlama
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarımı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İngiliz Dilbilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İş Sağlığı ve Güvenliği
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi
İşletme
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Lojistik Yönetimi
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maliye
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Medya ve İletişim
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moda Giyim Tasarımı
Moda Tasarımı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Optik ve Akustik Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez ve Protez
Otomotiv Mühendisliği
Oyunculuk
Özel Eğitim Öğretmenliği
Pazarlama
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilotaj
Polimer Malzeme Mühendisliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo,Televizyon ve Sinema
Raylı Sistemler Mühendisliği
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Rus Dili ve Edebiyatı
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Sağlık Yönetimi
Sahne Sanatları
Sahne Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Sanat Tarihi
Şehir ve Bölge Planlama
Seramik
Seramik ve Cam
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tezhip Sanatı
Tiyatro
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Turizm İşletmeciliği
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Uçak Bakım ve Onarım
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Uçak Mühendisliği
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Ulaştırma Mühendisliği
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Veteriner Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Zootekni