DGS iç mimarlık taban puanları 2019 kontenjan İç mimarlık DGS taban puanları nedir? İki yıllık ön lisans bölümlerin tamamlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlara geçmek için girdikleri 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sonuçlarına göre DGS puanları 2019 merak edilmekte. 2019 DGS iç mimarlık puanları. İç mimarlık taban puanları, DGS puanları AÖF, DGS puanları iç mimarlık 2019.

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