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Eğitim DGS geç başvuru tarihi ne zaman?
Eğitim

DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS sınavına az bir zaman kala sınava ilişkin aramalarda hız kazandı. DGS sınav başvuru süreci devam ederken sınava girecek olan öğrenciler, geç başvuru tarihini merak ediyor. Üniversite eğitimlerinde ön lisans düzeyinden lisans düzeyine geçmek için DGS sınavına girecek olan öğrenciler, sorularına yanıt arıyor. Peki, DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuruları ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:38:00 -
DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin organize ettiği DGS sınavı başvuruları 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlamıştı. Söz konusu başvurular 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecek. Başvuruların bitimine az bir zaman kala öğrenciler, DGS geç başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan DGS sınavı için geç başvuru tarihi 8 Haziran olarak belirlendi. Daha sonra bu sınavda istediği başarıyı yakalayan öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler üniversite eğitimlerine lisans bölümlerinde devam edecek.

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