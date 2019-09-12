30 Haziran 2019'da yapılan DGS'nin sonuçları temmuz ayında açıklandı. Tercihler ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu. DSG sonuçlarının ardından bir okula yerleşmeyen öğrencileri gözlerini Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirmesine çevirdi. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Binlerce öğrenci DGS ek tercih dönemini beklemeye başladı. Ön lisan mezunu öğrenciler bir lisans programına yerleşmek için DGS ek yerleştirme tarihinin gelmesini bekliyor. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

DGS tercih sonuçları 4 Eylül'de açıklandı. Bu gelişmenin ardından ek yerleştirme dönemini bekleyen öğrencilerin heyecanları arttı. Ancak ek yerleştirme tarihi hakkında net bir bilgi yok. Geçtiğimiz sene göz önüne alındığında ek yerleştirme döneminin 27 Eylül gibi başlaması bekleniyor.