DGS sonuçlarının açıklanması için geri sayım sürüyor. Adayların DGS adaylarının YÖKSİS'teki eğitim bilgilerini kontrol ederek eğitim bilgisi seçme ve güncelleme işlemi için son gün merak ediliyor.

DGS eğitim bilgilerini ne zamana kadar onaylanacak?

DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığını hatırlatan ÖSYM Başkanlığı, ''2021-DGS’ye başvuran adayların 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Ağustos 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.'' bilgisini verdi.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ve ya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları ya da olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS’ e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Ağustos 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekiyor.