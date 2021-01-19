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Eğitim DGS başvuruları ne zaman 2021 DGS ne zaman
Eğitim

DGS başvuruları ne zaman 2021 DGS ne zaman

2021 DGS ne zaman? Bir önlisans programını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyenler DGS’ye giriyor. DGS’ye hazırlananlar 2021 başvurularının ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, DGS başvuruları nereden ne zaman yapılacak? DGS 2021 ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:17:00 -
DGS başvuruları ne zaman 2021 DGS ne zaman

DGS ne zaman 2021 | Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar sınavın ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Adaylar uzun zamandır ÖSYM’nin konu hakkında ne zaman açıklama yapacağını bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Peki, 2021 DGS başvuruları ne zaman alınacak?

DGS başvuruları ne zaman 2021 DGS ne zaman

ÖSYM merakla beklenen 2021 sınav takvimini açıkladı. 2021 Dikey Geçiş Sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Adaylar başvurularını 21-31 Mayıs 2021 tarihlerinde yapacak. Geç başvurular ise 8 Haziran 2021'de yapılacak.

DGS başvuruları ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. 2021 DGS sonuçları ise 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

DGS nedir?

2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl temmuz ya da ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınav 150 dakikadır. Sınavda öğrenciler alan dışı testlerden de en az 0,5 net çıkarmak zorundaydı. Alınan kararla öğrencilerin artık her testten 1 ham puan alması gerekiyor.

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