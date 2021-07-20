DGS 2021 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, DGS kontenjanları belli oldu mu?

DGS 2021 kontenjanları | 2021 DGS taban puanları

11 Temmuz’da yapılan DGS’nin sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “2021-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2021-DGS’ye başvuran adayların 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 02 Ağustos 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgisi YÖKSİS’ e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 02 Ağustos 2021 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 02 Ağustos 2021 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır. 2021-DGS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 02 Ağustos 2021 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz etmektedir. ÖBP’ ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi, okul kodu kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır. 2021-DGS adaylarına önemle duyurulur” denildi.

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