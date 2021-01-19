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Eğitim DGS 0,5 kuralı kalktı mı? 2021 DGS 0,5 kuralı var mı?
Eğitim

DGS 0,5 kuralı kalktı mı? 2021 DGS 0,5 kuralı var mı?

0,5 kuralı ne? Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlananlar 2021 sınavında 0,5 kuralının uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 0,5 kuralı kalktı mı? 2021 DGS 0,5 kuralı değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:27:00 -
DGS 0,5 kuralı kalktı mı? 2021 DGS 0,5 kuralı var mı?

0,5 kuralı değişti mi? İki yıllık bir bölümü dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na giriyor. 2021 yılında DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. DGS sonucu ise 12 Ağustos 2021’de ilan edilecek. DGS’ye hazırlananlar 0,5 kuralının devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, 0,5 kuralı nedir?

DGS nedir?

2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl temmuz ya da ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS 0,5 kuralı kalktı mı? 2021 DGS 0,5 kuralı var mı?

DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten de 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

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Eğitim

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