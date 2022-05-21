Dezenformasyonla mücadele kanununda flaş gelişme

YENİ AKİT / ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Basın kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 39 maddelik kanun teklifi çalışmaları tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız sözlerine devam etti:

“Sosyal ağ sağlayıcılarının büyük kazançlar elde etmelerine rağmen, ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmalar geliştirmedikleri, tedbir almadıkları dahası bu tutumlarında direnç gösterdikleri bilinen bir husustur. Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin yükümlülüğüdür. Dezenformasyonla mücadele kanunu olarak bilinen, basın kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 39 maddelik kanun teklifi çalışmaları tamamlanmıştır”