Dezenformasyona darbe! Yabancı basın FETÖ'cülere sahip çıktı!

Türkiye, bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa giderken gün boyunca yapay zeka destekli programların dezenformasyon amaçlı kullanımını önlemek maksadıyla bir dizi tedbir alınacak. Seçim güvenliği için olası her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler alan yetkililer, seçim güvenliğinin olası bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da önlemler aldı.

YSK'DA YAZILIMCILAR DA HAZIR BULUNACAK

Seçim gecesi tüm verilerin eksiksiz ve güvenilir şekilde sisteme girmesi ve verilere yönelik olası saldırıları bertaraf etmek için devletin tüm siber saldırıyı bertaraf edecek birimleri ile yazılımların sahibi özel şirketlerin uzmanları da YSK'da hazır bulunarak anlık koruma ve kontrol sağlayacak.

DEEPFAKE'E GÖZ YUMULMAYACAK

Edinilen bilgiye göre yapay zekâ kullanılarak üretilen deepfake içeriklerin seçim sonuçlarına muhtemel etkisinin önlenmesi amacıyla üretilen yapay içeriklerin, "yapay zekâ ürünü" olduğu bilgisine platformlarda yer verilmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde içerik üreticilerine adli yaptırım ve idari para cezaları uygulanabilecek. Söz konusu dezenformasyon içeren içerikleri hazırlayanlar ve yayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ekiplerince tespit edilerek yakalanmaları sağlanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Twitter Global Government Affair'dan yapılan açıklamada ise, "Twitter'a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter'ın Türkiye'de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye'de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik." ifadeleri kullanıldı.

"Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir. denildi.

Bu kapsamda dün BTK'nın başvurusu üzerine Twitter bazı operasyonel hesapları kapattı. Engellenen hesaplar arasubda FETÖ'cü Cevheri Güven, Muhammet Yakut ve Who gibi hesaplar yer aldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında ve sonrasında sosyal medya kaynaklı dezenformasyona engel olmak amacıyla alınan tedbirler FETÖ'cülerin canını sıktı.

Bloomberg yazarı Matthew Yglesias ise, FETÖ'cü hesaplara sahip çıkarak skandal ifadeler kullandı. 'Türk hükümeti, Twitter'sda rakiplerinin sansürlenmesini istedi. Elon Musk da buna uydu.' diyen Yglesias'a Elon Musk'tan tepki geldi. Yalanı FETÖ'cü Emre Uslu dolaşıma sokarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için büyük uğraş verdi. .

Elon Musk ise bu iddiaya "Beynin yerinde mi?" cevabını verdi.