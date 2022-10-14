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Gündem Dezenformasyon Yasası Serkan İnci’nin ayarını bozdu!
Gündem

Dezenformasyon Yasası Serkan İnci’nin ayarını bozdu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Dezenformasyon Yasası, sosyal medya üzerinden eline geçen her fırsatta halkı manipüle etmeye çalışan Serkan İnci’nin ayarlarını bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:31:00 -
Dezenformasyon Yasası Serkan İnci’nin ayarını bozdu!

YENİ AKİT  ANKARA

Eline geçen her fırsatta Türk milletini AK Parti hükümetine karşı kışkırtmaya çalışan lağım çukuru İnci Sözlük’ün kurucu Serkan İnci’yi rahatsız etti. İnci Dezenformasyon Yasası’nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilen vekillerin fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

İnci paylaşımında, “Milletin seçtiği millet vekilleri, Milletin sansürlenmesi ve konuşmaması için kanun geçirip bir de gururla poz verdi. Bu yapılanın Türk milletine olan zararın büyüklüğü zamanla anlaşılacak. Bu yapılana Akpli seçmenin bile karşı çıkması gerekiyordu. Şu fotoğraftaki vekillere bırakın geleceğimi emenat etmeyi, Sosyal medya hesabımın şifresini veya arabamın anahtarını bile emenat etmek istemem. Hiçbir konuda fikirlerini veya düşüncelerini dahi merak etmem. Çünkü faydasız olacağını bilirim. Ama işte koca ülkeyi yönetiyorlar” dedi.

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