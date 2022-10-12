Dezenformasyon yasası çocuğu koruyacak

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Cumhurbaşkanına hakaretin dahi suç olmaktan çıkarılmasını isteyen zillet paydaşlarının “sansür yasası” olarak yaftaladığı Dezenformasyonla Mücadele Kanunu ile istikbalimiz olan çocukları internet ortamında çevrimiçi zorbalıktan cinsel istismara, yasa dışı içerikten kişilik haklarının hedef alınmasına kadar her türlü şiddetten koruyan devrim niteliğinde düzenlemeler geliyor. Mevcut düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarına genel bir koruma yükümlülüğü verirken yeni düzenleme ile sosyal ağlara ‘çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma’ zorunluluğu getiriliyor. Yeni düzenlemeyle, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram gibi sosyal ağ sağlayıcılarının “çocuklara özgü” ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alması yasal zorunluluk halini alıyor. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin daha aktif olması sağlanıyor. Böylece çocuğun kişilik haklarını ihlal eden içeriğin hızlıca ve etkin şekilde kaldırılması sağlanıyor.

Yanına kâr kalmayacak

Anonim hesapların arkasına gizlenerek pedofilik içerikler oluşturan veya yayan faillere cezasızlık dönemi sona eriyor. Düzenlemeyle çocuk istismarcılarına ulaşmak için gerekli olan bilgilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunluluk haline getiriliyor. Önceden failin bilgilerine ulaşmak mümkün değilken yeni yasa ile bu suç da bilgi verilmesi zorunlu kapsama alınıyor. Bu bilgilerin talep eden Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya mahkemeye verilmemesi durumunda, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına yaptırım uygulamanın önü açılıyor. Yeni düzenleme ile çocuklara dair bilgilendirici, aileleri eğitici çalışmalar yapılması konusunda ‘Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin aktif görev alması sağlanıyor.