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Gündem Dezenformasyon Merkezi bir palavrayı daha ifşa etti! İşgalci İsrail'in yalanı yüzüne vuruldu
Gündem

Dezenformasyon Merkezi bir palavrayı daha ifşa etti! İşgalci İsrail'in yalanı yüzüne vuruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-28 17:41:00 -
Dezenformasyon Merkezi bir palavrayı daha ifşa etti! İşgalci İsrail'in yalanı yüzüne vuruldu

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör devleti İsrail'in ortaya attığı yalanı çürüttü.

İşgal ettiği Filistin topraklarından masum insanları katleden terör devleti İsrail, yalanda sınır tanımıyor.

26 Mayıs'ta Refah'a düzenlenen kalleş saldırıya ilişkin İsrail'in açıklamasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşgalci İsrail’in 26 Mayıs'ta bombaladığı bölge, iddia edildiği gibi bir Hamas karargahı değil, İsrail saldırılarından kaçan sivillerin Refah'ta yerleştirildiği 'güvenli bölge'dir.

IDF, 6 Mayıs 2024 tarihinde resmi hesabından yaptığı açıklamada, Al Mawasi bölgesindeki güvenli bölgenin genişletildiğini duyurmuştur. Yapılan paylaşımda, işgalin aşağıdaki haritada da gösterildiği üzere kuzeyde Deir al-Balah'tan güney ve doğuda 2323, 2371, 2360 sayılı bloklara, Han Yunus şehrinin merkezine kadar yayılacağını bildirmiştir.
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İsrail, Refah'ın doğu mahallelerinde yaşayan sivillere yönelik, "güvenli bölgeye gidin" çağrıları yapmıştır. Bu duyurular, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça yayınlar yoluyla açıklanmıştır.

26 Mayıs'ta Refah'a düzenlenen saldırıya ilişkin İsrail resmi kaynakları tarafından ortaya atılan, “Güvenli bölgenin dışındaki bir noktada Hamas üyeleri hedef alınarak vuruldu” iddiası doğru değildir.

IDF Sözcüsü Avichay Adraee, 22 Mayıs tarihindeki bir açıklamasında koordinatların güvenli olduğunu duyurmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırı düzenlediği nokta, güvenli bölge denilerek sivillerin yönlendirildiği bölgedir.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi uluslararası kuruluşların açıklamaları, İsrail saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığını doğrulamaktadır.

Uluslararası Af Örgütü, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunu ve soruşturulması gerektiğini bildirmiştir.

Ayrıca saldırının hemen ardından kaydedilen görüntülerde de çok sayıda sivilin hedef alındığı görülmektedir. İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah kentinde gerçekleştirilen saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyerek sivillerin vurulduğunu kabul etmiştir.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen İsrail’in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıda, 45 kişi yaşamını yitirirken, 249 kişi yaralanmıştır. Saldırıda yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu açıklanmıştır.

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