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Ekonomi Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar
Ekonomi

Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Yeniakit Publisher
2024-03-06 12:20:00 - 2024-03-06 12:21:59
Dezenflasyon süreci nasıl olacak? Mehmet Şimşek’ten yeni mesajlar

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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