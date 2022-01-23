Dezenfektanlı şaka ölüme götürmüştü! İşte istenen ceza

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (14) ile arkadaşı İ.K. (13) dezenfektan üretimi yapan okulun bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu.

İHA'nın haberine göre, daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi B.A.'nın üzerine döküp çakmakla ateşe verdi.

Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen B.A., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmedi

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan İ.K., B.A.'nın hayatını kaybetmesi sonucunda yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İ.K., ifadesinde okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirterek, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldi. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da olayı gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İ.K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcının hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K., şubat ayında hakim önüne çıkacak.