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Aktüel Dezavantajlı çocukların kalbine "güneş" gibi dokunan proje
Aktüel

Dezavantajlı çocukların kalbine "güneş" gibi dokunan proje

Almanya'dan bir okulun da katıldığı şimdiye kadar 30 ilde ortak okulu bulunan projenin 81 ile yayılması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:45:32 -
Dezavantajlı çocukların kalbine "güneş" gibi dokunan proje

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, annesi babası ayrılmış, vefat etmiş ya da başka ebeveynler ile yaşayan çocukların hayatlarına dokunmak için hazırlanan eTwinning projesi "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" kapsamında öğrenciler "Kalbine Ne İyi Gelir?" etkinliğine katıldı.

Proje ortaklarından Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulundaki etkinlikte 19 öğrenci sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir araya geldi.

Çocuklar, "Kalbine Ne İyi Gelir?" sorusu ile kendilerine dağıtılan kağıtlara, hayallerini, dileklerini yazdı, çizilen kalpleri renklendirdi.

Projenin kurucu öğretmenlerinden Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Nevim Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'dan Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak hazırladıkları projede toplam 30 ilin ve Almanya'dan bir okulun yer aldığını söyledi.

Projede 51 öğretmenin görev aldığını belirten Gürel, "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini Projesi, dezavantajlı çocuklar düşünülerek hazırlanmış bir projedir. Dezavantajlıdan kastımız, annesi babası ayrılmış, annesi babası vefat etmiş ya da anne baba dışında başka ebeveynler ile yaşayan çocuklarımız. Amacımız onların sosyal becerilerini geliştirmek, bireysel gelişimlerine katkı sunmak ve onların hayallerine dokunabilmek, bir nebze de olsa duygularına çare olmak." diye konuştu.

Gürel, projenin çeşitli etkinlikleri kapsadığını ve bu etkinliklerin salgın nedeni ile kısıtlı sayıda öğrenci ile ya da internet üzerinden gerçekleştirildiğini anlattı.

"Bu etkinlilerimizden en önemlisi çocuklarımızın hayallerine mektup yazmaları." diyen Gürel, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın hayallerini yazdıkları mektupları katılımcılar ile gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu yaptığımız çalışmaların dezavantajlı çocuklara faydası olabilmesi için dezavantajlı çocuklarımıza yol göstermesi için bir kitap haline getirilecek. Amacımız 81 ile yayılmak. Şu an 30 il projemize dahil oldu. Ne kadar çok çocuğumuza ulaşırsak, ne kadar çok ile yayılırsak, ne kadar çok kişiyi içimize dahil edebilirsek, ne kadar çocuğun kalbine dokunursak bir nebze olsun içimiz rahatlayacak."

Gürel, 16 Kasım'da başlayan projenin 4 ay süreceğini, proje sonunda elde edilen verilerin kitaplaştırılacağını sözlerine ekledi.

Projede gönüllü olarak yer alan Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Dirican ise Havza'da 19 dezavantajlı çocuğa ulaşabildiklerini, saha çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

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