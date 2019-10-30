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Dünya

Ülkenin özerk bölgesinde silahlı saldırı, 5 ölü

Güney Amerika'da Sana yerlisi bir gruba özerk bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

2019-10-30 08:05:00 - 2019-10-30 08:06:55
Ülkenin özerk bölgesinde silahlı saldırı, 5 ölü

Kolombiya kırsalında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

Ülkenin batısında Cuauca yönetim bölgesine bağlı Toribio kenti kırsalında yaşayan Sana yerlisi bir gruba özerk bölgelerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Yerlilere ait devriye aracının hedef alındığı saldırıda Kolombiyalı makamlarca da tanınan Yerli Valisi Christina Bautista ile 4 yerli öldürüldü, aynı gruptan 6 kişi de yaralandı.

FARC'ı kabul etmeyen militanlarca düzenlendi

Ülke basınında saldırının eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarınca düzenlendiğine yönelik haberler yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İlgili bakanlara olayın araştırılması talimatı verdiğini belirten Duque, güvenlik güçlerinin de bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

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