'Devrimci' olduğunu söyleyen Davutoğlu'na çarpıcı cevap
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'devrimci' olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi.
'Devrimci' olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den yanıt geldi.
Metiner, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Bir partinin genel başkanı 'devrimciyim!' demiş! Benim bildiğim devrimci adam boynunu uzatmaz, direnir! Kendisine görev bıraktırdığını iddia ettiği kişiye boyun eğmediği gibi sadakat/vefa yemini etmez! Devrimci adam sadakat/vefa sözü verdiyse sözünü asla yere düşürmez."