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Gündem

'Devrimci' olduğunu söyleyen Davutoğlu'na çarpıcı cevap

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'devrimci' olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:05:00 -
'Devrimci' olduğunu söyleyen Davutoğlu'na çarpıcı cevap

'Devrimci' olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den yanıt geldi.

Metiner, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bir partinin genel başkanı 'devrimciyim!' demiş! Benim bildiğim devrimci adam boynunu uzatmaz, direnir! Kendisine görev bıraktırdığını iddia ettiği kişiye boyun eğmediği gibi sadakat/vefa yemini etmez! Devrimci adam sadakat/vefa sözü verdiyse sözünü asla yere düşürmez."

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Yorumlar

hizipsavar

makam kibir üretiyorsa çok tehlikelidir. merak ettim neyi devirmiş.
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hadra

Ne diye Parti Kurdun ki? Git Ya CHP ye, ya EMEP, Ya HDP,Ya Sosyalist parti, yada DHKP-C ye katıl bir Prof olmuşsun? Seni kim tanıyordu ki?,Rahmetli Erbakan Hocamızın sayesinde Pakistanda, Malezya, Endonezyada gidip dil öğrendin, adam oldun öylemi? R.T. Erdoğanın sayesinde tanındın şimdi Yediğin Kaba tüküğürüyorsun? Yazıklar olsun?
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