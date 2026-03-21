Devrim Muhafızları Komutanı Tengsiri: "Adalarımızda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık."

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 3 kritik hafta geride kalırken, Tahran cephesinden psikolojik harbi zirveye taşıyan bir açıklama geldi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıların koordinatlarını ve hedeflerini açıkça belirtti.

ÜSLER BALİSTİK FÜZE VE İHA’LARLA VURULDU

Tengsiri, BAE’deki El-Minhad ve Kuveyt’teki Ali El-Salem hava üslerinin İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktası olduğunu ifade etti. Bu üslerdeki ABD ve İsrail bağlantılı hangarlar ile yakıt depolarının yoğun balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla imha edildiğini açıklayan komutan, operasyonların başarıyla tamamlandığını savundu.

"ÇOCUK KATİLLERİ İÇİN MEZARLAR HAZIRLADIK"

Savaşa son derece hazırlıklı olduklarını vurgulayan Tengsiri, olası bir çıkarma veya saldırı planına karşı tüyler ürperten bir mesaj verdi: "İran’a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık." Bu ifade, İran’ın adaları birer savunma kalesine dönüştürdüğü ve her türlü kara harekatını "intihar saldırısı" olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

GÖZLER KARA HAREKATINDA

Savaşın ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik devam ederken, her iki taraf da karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Tengsiri'nin bu çıkışıyla birlikte, dünya kamuoyunun gözü ABD’nin bölgede başlatabileceği olası bir kara harekatına ve bu harekatın yaratacağı küresel sonuçlara çevrildi.