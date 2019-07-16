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Devrim hokkabazının ‘gözaltı’ tiyatrosu

Sanatından ziyade sansasyonel politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen tiyatrocu Orhan Aydın’ın ‘gözaltı’ tiyatrosu erken ifşa oldu.

16 Temmuz 2019 Salı 23:31
Devrim hokkabazının ‘gözaltı’ tiyatrosu

Seküler yobazları galeyana getirmek için her türlü ucuzluğu sergileyen Aydın, basitlikte ve seviyesizlikte level atladı. Hakkında açılan bir davaya kasten üç defa katılmayan ve mahkeme tarafından zorla getirtilme kararı çıkartıldığını bildiği halde otele giriş kaydı yaptıran Aydın, polis tarafından gözaltına alınmasını devrimci bir şova çevirdi.

Mahkeme kararının polis GBT’sinde olduğunu bilen ve senaryosunu buna göre yazan Aydın, twitter devrimciler ile instagram solcularını gaza getirmek için ‘gözaltına’ alındığını duyurdu. Kendinden bir devrim kahramanı çıkarmaya çalışan Aydın’a avukat yoldaşları da eşlik etti. Rutin bir gözaltı işlemi olan ve adliyedeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Aydın, zindandan çıkmışçasına zafer işaretleriyle poz verdi. Üçüncü sınıf devrim işportacılarına, zafer naraları attıran Aydın, unutulmaya yüz tutmuş yüzünü yurdum solcularına yeniden hatırlattı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:31
  1. Orhan Aydın

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