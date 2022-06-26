  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Aktüel

Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 00:32:00 -
Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

M.A. yönetimindeki traktör, Güdeli köyünde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ağır olması üzerine Sivas'a sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23