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Aktüel

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:32:07 -
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çift sürerken devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi yardım istemek için yarım saat yürüdü.


Kaza, Yeşil Yenice Mahallesi Kepez mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Orhan Günüdüz, eşi Meral Gündüz ile çalışmak için incir tarlasına gitti. Orhan Gündüz tarlada traktörü ile çift sürmeye başladı. Eğimli arazide çift sürerken traktörün kontrolünü kaybeden Gündüz, devrilen traktörün altında kaldı. Eşi Meral Gündüz’ün kazayı görmesi üzerine eşinin telefonundan yardım istemeye çalıştı. Telefonun çalışmaması üzerine yarım saatlik yolu yürüyerek köye ulaştı. Yapılan ihbarın ardından Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri traktör altında kalan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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