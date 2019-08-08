Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Malatya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Malatya’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Hekimhan ilçesi Karaköçek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bozkurt (66) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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