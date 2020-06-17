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Aktüel

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:30:12 -
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yeşilözen kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Menderes Kurt’un (55) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.


Kazada sürücü Menderes Kurt ile eşi Halide K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Menderes Kurt hayatını kaybederken, eşi ise durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa’ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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