Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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