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Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 yaşındaki traktör sürücüsünün, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 22:17
Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şıhlı Mahallesi’ne bağlı Altıkapılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Manisa’da yaşayan 17 yaşındaki O.S., Şıhlı Mahallesi’nde bulunan akrabalarına ziyarete geldi. Bir süredir akrabalarının yanında kalan genç, bugün saat 17.00 sıralarında traktör ile Bayramşah Mahallesi’ne markete gitti.

O.S, market dönüşü Şıhlı - Bayramşah Mahallesi arasındaki Altıkapılı mevkiinde 45 K 5191 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yaşamını yitiren O.S.'nin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alır almaz olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:17
  1. Manisa
  2. kula

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