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Yerel Devrilen traktörün altında kalan çiftçiyi vatandaşlar kurtardı
Yerel

Devrilen traktörün altında kalan çiftçiyi vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 22:27:00 -

Ankara'nın Akyurt ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan çiftçi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Akyurt ilçesine bağlı Galaba Mahallesi'nde tarlasını süren çiftçi Murat Türkcan'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Türkcan, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından traktörün altından kurtarıldı.

Kazanın hemen ardından hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Türkcan, hastaneden taburcu edildi.

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