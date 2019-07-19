Devrilen traktörde sıkışan iki yaralı kurtarıldı Kars'ın Akyaka ilçesinde devrilen traktörün içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cemil Karabağ (48) idaresindeki traktör, ilçeye bağlı Küçük Pirveli köyü içinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen traktörde sürücü Karabağ ile araçta bulunan Serkan Karabağ (13) sıkıştı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ve AFAD'dan destek istedi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları traktörden çıkarılan yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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